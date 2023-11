In Val Brembilla tra le bellezze del Sornadello e del Foldone

Si entra ben presto in una splendida faggeta in cui ci si imbatte in numerosi aràl, le piazzole in cui veniva posizionata la legna per essere trasformata in carbone. La maestria dei carbonai brembillesi era nota al punto che molti di loro venivano ricercati anche all’estero. Nella produzione del carbone era coinvolta un po’ tutta la famiglia dei carbonai: i bambini nei lavori minuti mentre le donne nella sorveglianza della cottura del poiàt (la catasta di legna che, dopo lentissima combustione, si trasformava in carbone) e nel trasporto a valle del carbone. In genere le ragazze portavano carichi fino a 20kg, mentre alle donne poteva capitare di trasportare anche pesi di 80kg! Nel 1596, il capitano Giovanni da Lezze della Repubblica di Venezia, nel volume «Descrizione di Bergamo e suo territorio» menziona il tributo di 500 sacchi di carbone che il comune di Santo Giovanni Laxolo (l’odierna Brembilla) devolveva annualmente all’apparato amministrativo di Bergamo.