Non solo lungolago. Un pomeriggio tra i vicoli, le chiese e gli affreschi di Iseo

Le pietre imprecise della facciata e le pareti screpolate all’interno sono un chiaro segno di tutte le vite che ha vissuto questo edificio: inizialmente sede della confraternita dei Disciplini, poi magazzino e in seguito falegnameria, mentre in un ambiente inferiore, conosciuto come «Carnerio», furono tumulati i morti di peste nel Seicento. Il passato variegato della Chiesa di San Silvestro ne amplifica il fascino, che però in gran parte è catalizzato dalla «Danza Macabra» del XV secolo dell’abside, rinvenuta solo nel 1985 durante i lavori di ristrutturazione e che peraltro copre ulteriori opere, in una stratificazione che potrebbe essere indice di infinite scoperte. Mi fermo per un po’ ad osservare le diverse immagini della morte che accompagna figure intente nelle loro professioni e mansioni quotidiane, affascinata da questo luogo trovato quasi per caso eppure così prezioso.