Il giro delle cinque cime di Parzanica

Le campane del mezzodì hanno suonato i rintocchi da parecchio tempo e decidiamo di entrare al bar Alpino confidando in un piatto caldo. La cordiale accoglienza, l’ambiente familiare e i gustosi manicaretti della tradizione bergamasca sono stati il degno coronamento di una piacevolissima camminata. Ben rifocillati e sorridenti ci rechiamo a piedi, sopra il paese, in località Belvedere, dove una strada ancora in fase di ultimazione conduce a un terrazzino con vista superlativa sul lago e Montisola. Rimaniamo letteralmente ammutoliti in contemplazione del meraviglioso panorama. Rientriamo in città con il desiderio di tornare quassù ad ammirare le luci del lago in una sera di luna piena.