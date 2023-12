bestof2023: Dal colle di Sogno alla vetta del monte Tesoro

Marilena, dapprima imbarazzata, si scioglie presto in un racconto ricchissimo di ricordi: «Oggi al colle vivono solo otto persone, mentre allora eravamo più di cento. C’era la bottega sempre rifornita di ogni genere. Noi bambini frequentavamo la scuola elementare, tutti insieme in una sola classe. La maestra da Calolziocorte saliva in autobus fino a Carenno e poi a piedi fino al colle. Quando nevicava per noi era una gioia immensa perché l’insegnante non riusciva a raggiungere la scuola. Così andavamo a scivolare sulla neve con i cartoni degli scatoloni». Le chiedo di cosa vivessero e Marilena prosegue nel racconto: «Ogni famiglia aveva la mucca, la pecora, la capra e le galline. Nei dintorni del colle c’erano molti prati dove pascolavano gli animali, ora il bosco ha ricoperto tutto. Ci si accontentava di poco e si viveva meglio allora di oggi. Si scendeva a Carenno per il mercato ed era l’occasione per comprare ciò che la bottega non aveva, come le banane».