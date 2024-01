Il Magnodeno, quello splendido balcone tra la pianura e il Resegone

Parlando di Erve, Giovanni da Lezze, nel testo del 1596 «Descrizione di Bergamo e suo territorio» racconta: «Il comun non ha beni né entrata alcuna … Quella gente è tutta povera per esser quel paese in loco sterile, che per tal effetto gl’huomini vengono ad habitar nelle terre più basse, non cavandosi il viver per tre mesi et li pochi che restano son lavoradori et brazenti». Il fenomeno migratorio ha da sempre caratterizzato questo territorio. Abbandonarono Erve principalmente boscaioli e carbonai, e chi scelse di rimanere poteva contare solo sulla pastorizia (soprattutto l’allevamento di capre per l’asprezza dei pendii) e i prodotti dei boschi (legname e castagne). Oggigiorno il turismo ha reso Erve un luogo di villeggiatura estiva molto apprezzato grazie alla natura incontaminata e alla purezza delle sue acque.