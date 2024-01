Oltre la diga del Gleno. La Val di Scalve tra lavoro e tradizione

«La vita nei cunicoli per estrarre il ferro era dura e chi ci lavorava era fiero di essere un minatore: l’attività era molto pesante, ma il salario era sicuro, cosa che faceva preferire questo impiego ad attività artigianali – spiega Gianmario Bendotti, presidente del Museo Etnografico e Assessore alla Cultura di Schilpario – Prima dell’avvento dell’energia elettrica, si scavava immersi nel buio nella profondità della montagna, facendo luce solo con delle lampade ad olio. I minatori vivevano in baite poco distanti dai tunnel e rientravano in paese dalle loro famiglie solo il sabato. La vita era semplice: otto ore di lavoro e qualche straordinario, della polenta calda da condividere con gli altri lavoratori la sera, del formaggio e per i più fortunati un pezzo di carne portata da casa. Ci si addormentava su pagliericci messi su letti di ferro o in legno e in base ai turni, come nelle fabbriche, si riprendeva il lavoro il giorno successivo».