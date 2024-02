Si parla di lavoro a Nembro per «Il Genio delle donne»

Prosegue: «Il tema degli incontri è in linea con la programmazione culturale dell’anno, e si interseca con proposte che vanno a lavorare sul sociale e su una percezione dei ruoli diversa da quella del passato. Vogliamo cambiare il modo dell’agire quotidiano e la cultura ci può aiutare in questo senso. Nel corso dell’anno abbiamo in programma tante iniziative sul tema donna-ruoli-generi, sia dal punto di vista culturale che scolastico: ad esempio proponiamo percorsi di educazione all’affettività nelle scuole, riproponiamo, visto il grande successo, il corso di autodifesa, poi ci sarà un concerto per l’8 marzo con il gruppo Nails che propone brani di cantanti donne. A ottobre una pièce teatrale su Cassandra esplorerà il ruolo della donna dall’antichità a oggi, e per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne a novembre ci sarà un incontro con Cristina Mostosi (sorella di Paola, vittima di femminicidio). Insomma l’idea è non solo di commemorare, ma di continuare a seminare durante l’anno perché la gente apra la mente e veda le cose da una prospettiva diversa. Vogliamo cambiare la consapevolezza della collettività e del vivere comune, e per farlo puntiamo sia su iniziative culturali sia di piacere, per unire lo svago all’impegno. La rassegna “Il Genio delle donne” si inserisce perfettamente in questo programma, puntando a sensibilizzare la società e a dare alle donne la possibilità di vedersi diversamente. Per questo ringraziamo l’Associazione Amici della Biblioteca che dedica tanto tempo a organizzare questa iniziativa. È l’ottica della piccola goccia, che nel tempo può modificare le cose».