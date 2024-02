coseserie: «Machos alfa» indaga come cambiano i tempi e i rapporti di coppia

Fin dalle prime scene, la serie televisiva colloca i nostri protagonisti in un gruppo di discussione finalizzato a rinnovare questa idea tradizionale di mascolinità, per contestualizzarla nel XXI secolo. Ma cosa significa esattamente aggiornare un’idea così radicata? Già dopo alcuni episodi e riflessioni a cui si lasciano andare i quattro uomini, infatti, si può notare come alcuni concetti quali la mascolinità e il patriarcato, spesso visti in chiave negativa, derivino da pregiudizi che si sono naturalmente sedimentati nel tempo. Pedro, ad esempio, non presume che ogni persona omosessuale sia per natura sensibile e gentile, perché lo identifica come un pregiudizio. Sottolinea anche come l’educazione ricevuta abbia allontanato gli uomini dall’espressione di tratti considerati femminili, per poi criticarli quando manifestano quelli maschili.