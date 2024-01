coseserie: «Gigolò per caso», forse abbiamo qualche problema con i ruoli di genere

Sono laureata in sociologia e comunicazione visiva e digitale, recensisco musica, leggo per imparare a scrivere, mi nutro di (auto) ironia e cerco di fare pa…

«L e prostitute vi precederanno – Inchiesta sul sesso a pagamento». Era questo il titolo del libro del mio docente di sociologia che mi apprestavo a ritirare nella cartolibreria del mio paese, Taverna, in provincia di Catanzaro. Le immagini di copertina erano esplicite, ma non volgari. Su di me si posava lo sguardo giudicante di una signora , che mi fissava come se dovessi chiedere perdono all’istante, mentre la ragazza in cassa sperava che quel momento finisse il prima possibile. Io non dicevo niente, anzi, la cosa mi divertiva alquanto.