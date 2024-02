«Domenica in scena», metti un pomeriggio di teatro per ragazzi a Caravaggio

«Domenica in scena» porta sotto i riflettori realtà teatrali della provincia di Bergamo ogni volta diverse, alcune molto conosciute e altre ancora da scoprire. Tutte si esibiscono in performance uniche e senza replica. Non mancano inediti mai visti sui palchi delle altre città, che rendono l’esperienza ancora più significativa. Diversi spettacoli, inoltre, richiedono l’intervento dei bambini nel pubblico: per esempio «Spataciunfete» di Teatrodaccapo, in cui un vero e proprio museo prende vita sotto gli occhi dei due custodi, oppure «Amiche per la pelle», che racconta il viaggio di una piccola chiocciola e della sua amica balena.