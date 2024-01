La storia da non dimenticare: Seriate mette in scena coraggio e speranza

Il teatro si erge come un potente mezzo di espressione per commemorare il passato e onorare la memoria di coloro che hanno sofferto. Quest’anno, a Seriate, due spettacoli teatrali si uniranno al coro mondiale per raccontare storie di coraggio, resilienza e ricordo. Al Teatro Aurora, in via del Fabbro 5, si alzerà così il sipario su due eventi voluti dall’assessorato alla Cultura del Comune di Seriate, che ci invitano a scrutare le pagine nascoste della storia: sabato 27 gennaio, per la Giornata della Memoria, si assisterà alle 21 a «La Rosa Bianca» e sabato 10 febbraio, sempre alle ore 21, a «Urla dalle foibe» per celebrare il Giorno del Ricordo.