Con Kendoo accendiamo l’energia della vita in giovani adulti del Sebino

Giorgio ha 20 anni, vive con la sua mamma e nella vita vorrebbe essere un uomo di spettacolo. In effetti, Giorgio è un “mago” del divertimento: sa intrattenere, è simpatico e riesce a trasmettere a tutti il proprio entusiasmo per la vita. Ama la musica, vorrebbe avere sempre il microfono in mano e cantare per il suo pubblico. Per questo trascorre il suo tempo pianificando nel dettaglio tutte le esperienze che vorrebbe fare da grande: concerti, feste, spettacoli e appuntamenti per accrescere la sua rete di contatti e, soprattutto, di relazioni.