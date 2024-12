bestof2024: Kate Middleton ci riporta, umilmente, con i piedi per terra

Gli invitati di Prospero, impegnati a danzare, si illudono che il morire non li riguardi, come noi ci illudiamo di vivere in un eterno presente, in cui il più grande scopo è quello del piacere e della realizzazione personale (possibilmente instagrammabile). Non è così. La morte è biologicamente radicata nell’uomo e la coscienza della fine è quel che più ci distingue dalle altre creature: per Martin Heidegger, in questa consapevolezza si trova la libertà dell’esistere. Ma come potersi aprire, serenamente, alla possibilità di non esserci più? Probabilmente, è impossibile. Eppure, si potrebbe iniziare a cambiare la nostra prospettiva. Il video della principessa del Galles, infatti, non solo ha il merito di mostrare empatia verso coloro che stanno lottando contro un tumore («Non perdete la fede né la speranza, non siete soli»), ma anche di riportare followers e viewers con i piedi per terra: neppure Buckingham Palace è esente dalla più comune sofferenza umana. E se la rivelazione di Kate Middleton può contribuire a ridimensionare il nostro approccio alla vita, tanto meglio.