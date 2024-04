«Legami di carta» tra giovani e anziani: un nuovo progetto su Kendoo

In un mondo dominato da messaggi vocali su WhatsApp (un minuto, un minuto e mezzo – non di più!) e storie Instagram che scompaiono dopo 24 ore, scrivere una lettera è un’attività sempre meno diffusa. Per scrivere ci vuole innanzitutto tempo. E poi cura, amore, capacità e volontà di andare in profondità e raccontarsi. Ogni lettera profuma di fatica, di intimità, di parole scritte apposta per noi: proprio per questo, l’emozione che si prova quando si riceve una busta è indescrivibile, per non parlare del piacere dell’attesa. Perché quando qualcuno ci dedica il suo tempo scrivendo appositamente per noi, ci sentiamo importanti.