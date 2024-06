Novant’anni di (dis)avventure, tanti auguri Paperino!

Paperino è però un eroe anche senza maschera. Esploratore d’esperienza, accompagna Paperone in alcune delle sue più grandi avventure per il mondo alla ricerca di cimeli e ricchezze, ma anche come agente segreto della P.I.A ., la Paperon Intelligence Agency con lo pseudonimo di QU-QU-7 e, ancor di più, in ogni occasione in cui uno dei suoi amici è in pericolo, come dimostrato anche in tempi recenti nella nuova serie «DuckTales», reboot della serie omonima del 1987 incentrata sulle avventure di Zio Paperone, in cui sfrutta la sua ormai proverbiale rabbia come forza per combattere alla pari con mostri di ogni tipo pur di difendere i nipotini.