Il golpe in Bolivia? «Una messinscena» secondo la comunità migrante bergamasca

Tornando alle dichiarazioni che mi sono state rilasciate dalla comunità boliviana di Bergamo, c’è un’altra spiegazione del golpe che circola tra le comunità diasporiche, secondo cui si tratterebbe di «una messinscena per far dimenticare ai boliviani i problemi reali del Paese in vista delle nuove elezioni». In effetti, molti dei migranti hanno affermato di essere partiti proprio per via delle pessime condizioni nazionali. Una delle storie che mi sono state raccontate è quella di una migrante di circa sessant’anni, che prima è stata in Italia per qualche anno per lavoro e che, una volta rientrata in Bolivia ha ricevuto una doppia diagnosi di tumore e diabete: «Avevo in programma di restare in Bolivia a vivere perché avevo accumulato un bel gruzzoletto dopo aver trascorso qualche anno qui in Italia – mi ha spiegato – ma quando ho scoperto le due malattie sono tornata qui. Il sistema sanitario boliviano non è gratuito: devi pagare un’assicurazione, che costa molto. Le prestazioni di base non sono garantite. Se stai male e non sei ricco, è meglio andare via».