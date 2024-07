Come sono andate le elezioni in Iran, tra bassa affluenza e appelli al boicottaggio

Dopo che Mahsa Amini è stata uccisa, il divario tra gran parte della popolazione e il governo si è approfondito. Molte persone religiose e anche sostenitori del governo hanno annunciato la loro dissociazione dalla Repubblica islamica. Uno di questi è Shima, una donna che indossava sempre l’hijab, ma dopo il movimento «Donna, Vita, Libertà» è cambiata. Dice: «La Repubblica Islamica ha mantenuto l’hijab per le donne per opprimerle e mantenere il suo dominio. Dopo il movimento Mahsa, qualcosa si è mosso dentro di me. Ho pensato tra me e me che questo hijab è un simbolo di questo governo e non lo voglio più. Ho partecipato alle proteste per la prima volta nella mia vita. Non credo più al voto. Riformisti e fondamentalisti sono la stessa cosa. Un governo le cui mani sono macchiate del sangue dei suoi figli non vale il mio voto. Votare in questo periodo è nel sangue di questi bambini. Per la prima volta nel governo della Repubblica islamica boicotto le elezioni».