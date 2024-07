psicogeografie: per antiche strade e luoghi abbandonati

Percorrere vie storiche amplifica queste sensazioni: la via Francigena conserva ancora alcuni tratti di selciato romano, come la via degli Dei. Qualche settimana fa ho percorso la via Vandelli, un’antica strada che collegava Modena a Massa, valicando l’Appennino e le Alpi Apuane. In questo percorso si sente davvero di camminare nella storia. Procedendo in ordine storico e non geografico, si incontra il cosiddetto Ponte del Diavolo, un lungo monolite naturale scavato dall’acqua e probabilmente percorso dai nostri antenati, immagino più per scopi di culto che per necessità (non scavalca un avvallamento troppo profondo, mentre presenta incisioni e coppelle che si notano anche in altari preistorici). Si incontra poi una capanna celtica, attualmente in restauro ma che conserva ancora la sua forma originale. Lunghi tratti di selciato del 1700 sono ancora intatti, come i terrazzamenti nella zona delle Alpi che rendono percorribili i ripidi dislivelli. Molte delle antiche locande, costruite per offrire riparo ai viandanti e alle carrozze, esistono ancora, e spesso ne conservano la funzione: sono diventate alberghi e rifugi in cui è tuttora possibile fermarsi.