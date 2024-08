«Racconto di due città. Epiloghi». Quando la memoria personale diventa collettiva

L’Archivio Cinescatti ha lavorato a lungo con le famiglie donatrici per dare un nome a luoghi e persone dei loro film: «Abbiamo lavorato per far dialogare immagini e parole» spiega Bianca Maldini, grafica e artista autrice dei manifesti. «Ascoltando i racconti dei donatori e le emozioni che i vecchi filmini di famiglia hanno suscitato in loro, è nata l’idea di lavorare sul modo in cui nascono i ricordi: spesso restano sepolti per anni, poi basta un’immagine per farli tornare». Un modo per conservare parole, stupore e tante storie, ma anche per valorizzare il lavoro dell’Archivio che solitamente rimane più nascosto, ovvero la raccolta delle testimonianze.