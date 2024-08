psicogeografie: la realtà del sogno

In analisi bioenergetica la visione del sogno è simile: non viene data troppa importanza alla sua origine, ma si cerca ricoglierne il messaggio finalistico (in un’ottica teleologica, in cui ci importa più la direzione finale che l’origine) contenuto, lavorandoci anche con il corpo, mettendone anche in atto alcune scene, rivivendole e attualizzandole per poi approfondirne vissuti emotivi e echi. Per esempio se in un sogno un personaggio esprime rabbia, si può provare a esprime quella rabbia, o se chi sogna incontra qualcuno (o addirittura qualcosa) che ne colpisce l’attenzione, può provare a impersonare quella persona o quella cosa e parlare e esprimersi. Se sogno di mettermi al volante della mia auto e di non riuscire a curvare, posso provare a mettermi nei panni del volante e parlare a me stesso. Posso scoprire che una parte di me non vuole che io cambi direzione in qualche aspetto della mia vita.