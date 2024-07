Il Distretto del Commercio Alta Val Seriana-Clusone accoglie il turismo partendo dalle radici

«Abbiamo fornito ai ristoratori seggiolini, fasciatoi, riduzioni per i bagni oltre a materiale consumabile come tovagliette e album da colorare oppure bolle di sapone a cui si sono aggiunte una serie di eventi di animazione da svolgere durante le feste di comunione e cresima. Ci auguriamo che tutto ciò possa esser preso come esempio dai titolari delle attività per applicarlo con continuità – sottolinea Lazzaretti – Oltre a ciò, già dal 2023 abbiamo attivato un servizio di animazione nei parchi che, ogni giorno fra luglio e agosto, coinvolge le aree verdi dei nostri comuni nell’ottica di promuovere non tanto i paesi come entità separate, ma piuttosto come un territorio unico in grado di offrire ancor maggior ricchezza».