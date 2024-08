Vannacci, Egonu e il senso autentico di «italianità»

La verità è che siamo nel ventunesimo secolo, nell’epoca – piaccia o non piaccia – del globalismo e del multiculturalismo: le persone viaggiano, si incontrano, si innamorano e lo fanno senza curarsi troppo di bandiere e confini. Ha senso, quindi, a pochi mesi dall’arrivo del 2025, stare ancora a parlare del colore della pelle di una persona? Mi pare evidente, dunque, come ricondurre l’«italianità» unicamente ai tratti somatici non abbia senso. A maggior ragione, non si può parlare di «etnia italiana»: noi italiani abbiamo una provenienza geografica, una storia e una lingua condivisa, ma, come accennato, non certo delle caratteristiche fisiche comuni (come, per esempio, rivelano gli arabi) né, tanto meno, una tradizione e una religione esclusiva (come possono vantare gli ebrei). Dunque, dove sta l’«italianità» e cosa significa essere italiani?