psicogeografie: le linee che tracciamo

I segnavia si sovrapponevano fra vie «laiche», come l’Alta via dei Parchi, il sentiero europeo E1 o il Cammino di Dante (a volte accompagnato da Beatrice), e vie «religiose», sulle orme di San Francesco, Sant’Antonio, San Vicinio e molti altri, tanto che gran parte del percorso che ho seguito è denominato «delle Foreste Sacre». Sacre sia per le figure che l’hanno attraversate, ma anche per esser state curate per secoli dai frati camaldolesi. Ma Sacre anche perché costituiscono una riserva naturale protetta, in cui si respira a ogni passo qualcosa di antico. Una caratteristica interessante di questo Parco è che a volte dei cartelli indicano il divieto di uscire dal sentiero, proprio per preservare al massimo lo stato naturale di alcune zone di foresta. In quel punto ci sono due linee: una reale, il sentiero, che unisce due punti, e una immaginaria, un confine che segna un limite da non oltrepassare.