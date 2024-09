Una serata con «Ludiverso», tra giochi da tavolo e uffici postali

Il giorno prefissato, prendo l’auto e mi avvio verso l’oratorio di Almè, mentre all’orizzonte fanno capolino delle nubi temporalesche che minacciano pioggia. Arrivato sul posto, faccio a tempo a trovare l’ingresso dello spazio designato per la serata dopo essermi aggirato per la sagra dell’oratorio, che i nuvoloni grigi passano dalle minacce ai fatti, aprendo le cateratte del cielo e rendendo impossibile qualsiasi attività all’aperto. Fortunatamente, l’evento si svolge in uno spazio chiuso, riscaldato e con tanto di bar, per cui lascio da parte il pensiero intrusivo che mi ricorda di non avere portato con me un ombrello e comincio a cercare Abramo Offredi, il mio contatto per la serata. Lo trovo intento a sistemare i tavoli e a distribuire i giochi ai vari gruppi creatisi. Lo saluto, gli spiego la tipologia di gioco a cui vorrei giocare e gli strappo la promessa di una piccola chiacchierata a fine partita per conoscere meglio l’associazione.