A long time ago in a galaxy far, far away…

Un ultimo appunto personale da appassionato della saga. In tutte le sue derivazioni, da quella cinematografica a quella cartacea, passando per le varie serializzazioni televisive, videoludiche e fumettistiche, «Star Wars» ha sempre narrato del trionfo del bene sul male e della comprensione superiore all’abbandono. In tutto questo, i film sono sempre stati celebrati come le opere più grandi della saga proprio per la capacità quasi sovrumana di Williams di trasmettere le emozioni dei protagonisti, affidandosi alla musica come vera e propria rappresentazione di una volontà che smuove l’universo alla ricerca della pace e della felicità. Un concetto che pare alle volte semplice al punto da sembrare tratto dal mondo delle favole (proprio la favola è stato il punto di partenza di Lucas per creare la trama di «Star Wars»), ma ben radicato dentro ognuno di noi. Partecipare ad un simile concerto in cui la musica della più grande epopea galattica viene messa al servizio di un bene superiore come la campagna di prevenzione e lotta contro i tumori, in qualche modo rende tutti noi parte di una storia in cui i protagonisti , nonostante le avversità, riescono grazie alla loro umanità a vincere anche le battaglie più dure senza affidarsi a trucchi o inganni, ma solo attraverso il duro lavoro e la bontà d’animo.