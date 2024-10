Galateo per cani (o per padroni?)

A parlarci invece dell’importanza de microchip per i possessori di cani è il direttore del Dipartimento Veterinario di ATS Bergamo, Antonio Sorice: «L’obbligo del microchip per l’accesso alle aree cani è una misura fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli animali per vari motivi, oltre ad essere un obbligo di legge. In caso di smarrimento o fuga, il microchip permette di rintracciare rapidamente il proprietario del cane, facilitando il ricongiungimento con i proprietari, inoltre il microchip è spesso associato alla registrazione anagrafica di informazioni sanitarie importanti». E il rimando è anche all’eduzione dei nostri amici a quattro zampe: «Ricordiamo che un cane ben educato è più sicuro per sé e per gli altri – aggiunge il direttore– Infatti l’addestramento di base è essenziale per instaurare un rapporto di fiducia e per garantire una convivenza serena, così come è importante far socializzare il cane fin da cucciolo, in modo che impari a interagire positivamente con altri animali e con le persone».