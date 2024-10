L’Italia e Sudafrica, un filo tra comunità autentiche e genuine

Tra il 14 e il 20 ottobre si è tenuta la XXIV edizione della «Settimana della Lingua Italiana nel Mondo». Evento piuttosto oscuro per chi vive in Italia, la manifestazione viene utilizzata dal Ministero degli Esteri per promuovere la nostra lingua all’estero con una serie di incontri, eventi e conferenze incentrati sull’italiano, sulla sua storia e, più in generale, sulla cultura e sulla letteratura del Belpaese. Quest’anno, per esempio, il tema della settimana era «L’italiano e il libro: il mondo tra le righe», a sottolineare l’indissolubile legame tra lingua e lettere. Il 2024 è il mio primo anno all’estero e, devo confessarlo, talvolta la mancanza di casa si sente: non solo di famigliari e affetti, ma anche del suono dell’italiano parlato per strada, delle decorazioni dei palazzi del centro città, degli odori dei nostri fiori e dei sapori della nostra cucina. Per questo, preso un po’ dalla nostalgia e su invito di alcuni amici, ho deciso di partecipare a uno degli eventi promossi dall’Istituto Italiano di Cultura di Pretoria e dalla Scuola di Italiano «Dante Alighieri» di Città del Capo in occasione della «Settimana della Lingua». La mia scelta è ricaduta sull’incontro «A Journey Through Literary Italy: Words, Images and Sounds», una presentazione dell’Italia culturale e letteraria a cura degli studenti del corso di Italiano all’Università di Città del Capo, coordinati dalla lecturer del MAECI Federica Chessa. Lo ammetto: ci sono andato aspettandomi una valanga di stereotipi e di stucchevoli romanticismi nei confronti del nostro Paese. Mi sbagliavo di grosso.