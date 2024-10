workinprogress: sarà necessario comprendere l’AI per esercitare una forma di cittadinanza attiva e critica

Il tessuto manifatturiero italiano è caratterizzato principalmente da produzioni customizzate e specializzate. Le aziende italiane si distinguono per la capacità di offrire prodotti su misura, adattandosi alle esigenze specifiche dei clienti. Settori come la moda, l’arredamento e la meccanica di precisione sono esempi emblematici di questa specializzazione. D’altra parte, la produzione di massa su larga scala si è progressivamente spostata in altre aree del mondo, in particolare in Paesi con costi di manodopera inferiori e infrastrutture industriali avanzate. Questo ha portato a una concentrazione di attività produttive in regioni come l’Asia e l’America Latina, dove le aziende possono beneficiare di economie di scala e ottimizzazione dei costi. Perciò, l’introduzione di AI e machine learning nei processi produttivi italiani non sta avendo un impatto significativo in termini di riduzione del personale.