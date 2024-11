Giubileo 2025, la grande occasione per perdonarsi

La Porta Aperta è anche un libro, in uscita nel dicembre 2024. Destinato al medesimo pubblico di età tra i 4 e gli 8 anni, il volume comprende racconti illustrati e attività manuali ideate per essere utilizzate sia in famiglia sia in contesti scolastici, in particolare nelle scuole dell’infanzia e primarie. Il libro, pubblicato da Edizioni Paoline, si propone come strumento di supporto educativo per insegnanti e genitori, consentendo di trasmettere i valori giubilari attraverso un approccio ludico e creativo.