La stampa scivola sul “cimitero” di Valencia. Ma i fact-checker dov’erano?

Quello dei fact-checker è un approccio in massima parte boots on the ground : per verificare le informazioni bisogna essere lì, sul posto; bisogna essere presenti durante le interviste o poter contattare chi le ha rilasciate per capire se le parole riportate siano corrette. In generale, il mantra del fact-checker è «il giornalista è il tuo nemico» : a dirlo non siamo noi, ma Edward Kennedy , il fondatore del TIME - il giornale che iniziò a verificare in maniera scientifica e organizzata le notizie nei lontani anni Venti. Le agenzie di fact-checking devono dunque partire dal presupposto che il giornalista sia pigro, poco interessato ai fatti o alla verità e naturalmente tendente alla mistificazione, vuoi per scopi politici o semplicemente per chiudere velocemente il pezzo e mandarlo in stampa. Per questo, i giornalisti infarciscono i loro pezzi di inesattezze, sperando di “farla franca” sfruttando il loro capitale di autorevolezza presso i lettori.