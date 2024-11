Festival Funesto: attraverso la morte, riscoprire la vita

Interessante il laboratorio “Attraverso la morte, riscoprire la vita”a cura di Barbara Carrai (tanatologa e assistente spirituale in equipe di cure palliative) e Laura Liberale (scrittrice e docente di indologia sul rapporto con la morte e il morire, e su come poter vivere la vita in pienezza, alla luce dell’ultimo traguardo. Racconta Barbara Carrai: «Ho visto molte persone morire bene e altre morire disperate, la differenza la fanno i farmaci e la terapia del dolore, ma la fa soprattutto come abbiamo vissuto. Siamo sazi di giorni? Abbiamo dato spazio nella vita alle relazioni per noi importanti? Dobbiamo chiedere scusa o dire grazie a qualcuno? La morte può essere un’amica e una consigliera che ci aiuta a vivere meglio. Chiedersi per cosa valga la pena morire aiuta a capire per cosa vale la pena vivere».