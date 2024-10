I bambini e la morte: come affrontare l’ultimo dei tabù

Davanti alle domande “scomode” che ci rivolgono i bambini («Tu, mamma, morirai? Io morirò? Cosa succede quando si muore?») abbiamo il dovere di non scappare, non minimizzare, non cambiare argomento, non scherzare, non trattare la morte come l’ultimo tabù rimasto. Se ci neghiamo per proteggere i nostri figli dalla tristezza, neghiamo il nostro aiuto. Non rispondere alle loro domande sulla morte, sulla sofferenza e il dolore vuol dire lasciare i bambini inermi di fronte al loro bisogno di comprendere.