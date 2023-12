Addio ad Alex, raccontò in un libro la sua India vista sulla sedia a rotelle

Il viaggio nella vita di Alex Caltagirone, disabile di 46 anni di Arcene, si è interrotto la notte di Natale, dopo essere stato colpito da un ictus a metà dicembre. Caltagirone era noto per il suo libro «Ombelico India. Diario di viaggio su quattro ruote» che ripercorre uno dei suoi viaggi in India, Paese dove amava passare l’inverno. Un Paese che conosceva bene, nonostante i problemi di mobilità: Alex (nome in anagrafe Alexander) era costretto da diversi anni sulla sedia rotella a causa dell’atassia, disturbo nervoso del movimenti. Questi viaggi e questa pubblicazione sono, però, solo una delle sue innumerevoli attività e iniziative.