Goldrake ritorna in Rai dopo 47 anni: il pianeta Italia accoglierà l’alieno?

Da allora Goldrake non si manifestò più in Rai, se non sporadicamente in chiave di omaggi impacchettati nel formato nostalgia. Va detto che per il servizio pubblico televisivo, a dispetto del grande successo, si era rivelato un soggetto scomodo. Criticato a destra e a sinistra, aveva la colpa di rappresentare una novità che non si inquadrava nell’errata equazione del cartone animato uguale «roba» per bambini. La scuola dell’animazione giapponese – oltre alla differente sensibilità culturale e morale – si articola in forme e categorie che il pubblico occidentale ancora non aveva assimilato. Dalla prima trasmissione erano già state cassate un paio di puntate giudicate troppo forti. In particolare una includeva dei ragazzini costretti a trasformarsi in letali attentatori. La crudeltà delle ragioni della guerra era un continuo contrasto con le virtù e i sentimenti dei protagonisti. Una tensione morale piuttosto elevata per un programma destinato ai ragazzi, per quanto offuscata dalle grida di battaglia dei giganti d’acciaio e dai caroselli di dischi volanti.