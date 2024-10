Simulatori di Guida Fdrive: dal divertimento alla preparazione professionale

Per mia fortuna, Girolamo ha una sorpresa per me in grado di risolvere la questione. Chiedendomi di non slacciare la cintura, mi porge un visore a realtà virtuale. Mi spiega che ciò che ho in mano non è un semplice visore commerciale, poiché l’alta definizione dell’immagine prodotta riduce moltissimo il fastidioso effetto di motion sickness (in italiano “cinetosi”, ovvero il malessere causato dalla dissonanza tra i movimenti visivi e quelli reali). Dopo i vari settaggi e la raccomandazione sul levare immediatamente il visore in caso di nausea, provo di nuovo l’esperienza di guida e, questa volta, con risultati sorprendenti.