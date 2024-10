Bassam e Rami, costruttori di ponti tra Palestina e Israele

«Noi stiamo nuotando contro la corrente - conferma Rami - Siamo come quelli che cercano di tirare fuori l’acqua dall’oceano con un piccolo cucchiaio. In entrambe le società c’è un enorme rispetto per le persone che hanno pagato un prezzo e usiamo questa volontà di essere ascoltati per esprimere questo messaggio di fondo: non finirà finché non ci parliamo. Io sono una vittima, ma non utilizzerò il mio essere vittima per rendere vittima qualcun altro. Comprendo pienamente la rabbia, la disperazione e il dolore di coloro che non sono in grado di fare questa scelta. I combattenti di Hamas del 7 ottobre erano ragazzi di 10/12 anni nel 2014 quando Israele ha bombardato Gaza. Che cosa ne sarà allora dei parenti e degli amici delle 40mila vittime di adesso? Come fermiamo questo ciclo senza fine di violenza? Solo attraverso un cessate il fuoco immediato, solo attraverso il rilascio di tutti i prigionieri e persone rapite. Non ho simpatia per Hamas. Hamas sono gli assassini di mia figlia. Ma parlerò con il diavolo stesso per salvare una sola goccia di sangue».