Rwanda, trent’anni dal genocidio. La dolorosa storia di Godeliève Mukasarasi

Nel dicembre del 1994, intanto, Mukasarasi e la sua famiglia avevano fondato l’organizzazione Solidarité pour L’Epanouissement des Veuves et des Orphelins visant le Travail et l’Autopromotion, anche nota come SEVOTA. «Ebbi l’idea di fondare SEVOTA durante il genocidio», spiega l’attivista, che aggiunge: «la nostra prima assemblea si tenne il 28 dicembre 1994 e il progetto fu lanciato l’8 marzo 1995. La nostra missione è quella di creare una società in cui la dignità umana ha un valore, in cui uomini, donne e bambini si aiutano a vicenda per prosperare. Per questo promuoviamo la pace, l’unità e i diritti umani, focalizzandoci in particolare sui diritti femminili e dei bambini colpiti dai traumi del genocidio del Rwanda. Nel concreto, ci focalizziamo sulla promozione dei diritti della persona, specie tra i più vulnerabili, e sugli sforzi di riconciliazione tra Hutu e Tutsi». Tra i progetti concreti di SEVOTA vi è l’utilizzo di fondi e donazioni per ridurre la povertà femminile e infantile, ma anche la mobilitazione di vedove e orfani del genocidio che, con le loro testimonianze, promuovono la pace, la non-violenza e la risoluzione dei conflitti. Infine, SEVOTA si occupa di educazione nelle scuole, del rilancio di una cultura basata sulla solidarietà e della crescita degli orfani e dei bambini nati dagli stupri del 1994 e degli anni successivi.