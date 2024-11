TECNOSOFIA L’intelligenza artificiale può essere responsabile di un suicidio?

In conclusione, per rispondere alla domanda inziale: un chatbot può essere responsabile di istigazione al suicidio? Il chatbot di per sé è un sistema di risposte automatiche e non può essere accusato, poiché manca di intenzione, coscienza e libero arbitrio, tutti elementi fondamentali, volendo citare il pensiero kantiano per la definizione di una responsabilità morale. Il rischio è che, senza una regolamentazione adeguata, la responsabilità rimanga dispersa in un sistema in cui nessuno si assume il compito di monitorare l’impatto di questi strumenti, creando una zona grigia morale e legale.