25 novembre, la dimensione subdola e quotidiana della violenza di genere invisibile

Il patriarcato (sociologia) è un sistema di potere che pone l’uomo in una posizione di potere e privilegio, negarne l’esistenza non solo non aiuta, ma mette tutte in pericolo. Le norme sociali e gli stereotipi di genere giocano un ruolo cruciale giustificando la subordinazione delle donne e normalizzando comportamenti violenti, visti spesso come manifestazioni accettabili di potere maschile. Ma non sono solo le donne a subire: persone appartenenti a minoranze etniche, o appartenenti alla comunità LGBTQIA+, migranti o disabili subiscono forme di violenza multiple e sovrapposte. Il fenomeno, definito intersezionalità, evidenzia come il problema sia intrecciato con altre strutture di oppressione, come razzismo, abilismo e omofobia.