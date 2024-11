Professione Pokémon: Alberto Conti e la sua avventura internazionale

AL: La struttura torneistica di Pokémon si sviluppa a cicli annuali che partono da settembre fino ad agosto dell’anno dopo e questa viene definita “stagione competitiva”. Ogni stagione competitiva si conclude con il mondiale che viene svolto, appunto, ad agosto. Ci sono vari tipi di tornei, da quelli a livello locale che si svolgono in una giornata sino ai tornei chiamati «major event», della durata di più giorni e in cui vengono messi in palio premi in denaro anche piuttosto consistenti (il premio per il primo classificato al mondiale 2023 è stato di 25.000 dollari, ndr). Oltre al premio del torneo in sé, c’è un sistema di ranking europeo e, ogni trimestre, i primi sedici giocatori in questa classifica ricevono una sorta di “travel award”, un premio in denaro di 3500 dollari utilizzabile ad esempio per coprire le spese di viaggio, dato che i tornei principali in cui guadagnare punti sono sparsi per tutto il globo.