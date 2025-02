L’importanza delle mappe per capire gli scenari geopolitici internazionali

LC: La Russia è avanzata molto meno del previsto, e per giunta meno velocemente di quanto desiderasse. Non è arrivata a Odessa, e sicuramente l’Ucraina non si priverà del suo porto sul Mar Nero, perché così facendo metterebbe a rischio il commercio del grano verso l’Occidente e quello delle terre rare con tutto il mondo. La mappa «Terre ucraine contese» mostra lo stato di fatto del conflitto: i russi si sono presi solo quattro province ucraine, o oblast: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. E non se le sono nemmeno prese tutte. Di recente hanno avanzato da Nord verso Sud, sono entrati nell’oblast di Kharkiv, ma di pochi chilometri. A un tavolo di pace, probabilmente, proporranno di abbandonare queste terre in favore di un’occupazione completa dei quattro territori che già possiedono quasi per intero. Il collegamento con la Transnistria e la Bessarabia non verrà ottenuto. Ma almeno ci sarà quello via terra con la Crimea.