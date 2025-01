La danza migliora la salute mentale: le proposte di Bergamo

Oltre alle scuole, Bergamo ospita associazioni con laboratori e stage per chi desidera avvicinarsi alla danza, anche senza esperienza pregressa. Tali offerte sono spesso parte di festival come il Festival Orlando e Up to You, che si terranno a maggio 2025, e il Festival Danza Estate , che promuove la danza contemporanea con workshop intensivi e creativi nel mese di giugno. Seguendo questa tipologia di proposte, spicca l’associazione Allegra Brigata Cinematica , attiva dal 2015, fondata da Serena Marossi e Luca Citron. L’ABC propone progetti di due aree: produzione artistica e formazione. Già da febbraio saranno in attivo alcuni workshop sull’esplorazione del corpo. Anche per i bambini ci sono laboratori ludici, mentre per i piccoli arrivano i duetti genitore-bambino, per scoprire il mondo a passi di danza.