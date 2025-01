Ettore Bassi omaggia l’eredità di Angelo Vassallo, il «sindaco pescatore»

EB: Dario aveva appena scritto il libro da cui è tratto lo spettacolo. Lo incontrai per caso, non per quel motivo. Non sapevo chi fosse Dario, semplicemente avevo accompagnato una delle mie figlie a una festicciola di compleanno di un suo compagno di asilo. E il papà di questo amico, proprietario di casa, era proprio Dario. Ci siamo seduti in giardino e abbiamo iniziato a chiacchierare. Lui, poco dopo, ha iniziato a parlare della storia del fratello. È entrato in casa, ha recuperato l’unica copia del libro che gli era rimasta e me l’ha regalata. Io ho letto il libro e, dopo tre giorni, sono tornato da lui dicendogli: «io voglio portare questa storia in teatro». È nato tutto così, come se in qualche modo questa vicenda già mi riguardasse. È stato un processo impulsivo e naturale allo stesso tempo.