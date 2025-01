GAMeC: un tour in anteprima per imparare a «Pensare come una montagna»

Da anni ci si chiede come rigenerare la nostra montagna, affrancandola da tanti stereotipi. A disegnare un percorso concreto, capace di attivare dialoghi e connessioni inediti tra uomo e natura, città e territorio, artisti e comunità, tradizione e futuro, è, a sorpresa, l’arte contemporanea. Nel 2024, infatti, la GAMeC di Bergamo ha lanciato il programma culturale diffuso «Pensare come una montagna», recentemente ribattezzato «Il Biennale delle Orobie». La Biennale delle nostre montagne, tuttavia, è diversa da qualsiasi altra: si tiene non ogni due anni, ma per due anni; non accade in un luogo, ma con un luogo, realizzando progetti nati dall’incontro tra artisti internazionali e comunità locali; infine, non ambisce allinearsi al format del grande evento globale, ma a svilupparsi nella logica della sostenibilità economica e ambientale, declinandosi in relazione alla portata di ogni singolo, piccolo e grande contesto.