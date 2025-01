Cioccolata, arte e cultura del cibo: torna a Bergamo la «Festa del Cioccolato»

Che sia bianco, fondente o al latte, il cioccolato è sicuramente il re dei dolci. Nato dalla lavorazione della fava del cacao, tostata e ridotta in «pasta», a cui vengono aggiunti zuccheri ed eventuali aromi, questo prelibato prodotto è stato per secoli prerogativa dell’alta nobiltà europea, paragonato al «cibo degli dei». Ad oggi, il cioccolato rappresenta un’importante fetta delle esportazioni di cibo del Belpaese, per un valore di mercato di 2.1 miliardi di dollari nel 2021 e 2,6 miliardi previsti per il 2026, secondo i dati forniti dalla ricerca «Global Industrial Chocolate Market 2023-2027». Insomma, un alimento tanto buono quanto ambito a livello internazionale, che verrà celebrato in tutte le sue forme nella dodicesima edizione della « Festa del Cioccolato », evento che animerà le vie del Sentierone da domani a domenica 26 gennaio.