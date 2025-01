La neve al Farno (e al pizzo Formico) tra ricordi e sentieri da percorrere

Seguiamo per un breve tratto i tralicci in discesa per poi piegare a destra verso un piccolo valico dove spicca una stradella diretta a un’azienda agricola. Oltrepassata l’azienda, la cementata risale qualche metro per poi scendere a connetersi alla strada del Farno. Per accorciare il percorso, anziché risalire, tagliamo per i prati sottostanti, attraversiamo una valletta e transitiamo poco sotto una casa appena ristrutturata. Arriviamo così a lambire il guard rail in corrispondenza di un curvone della strada e seguiamo il sentiero che percorre la dorsale fino a ricongiungersi alla strada, più in basso. Da qui, seguendo l’asfalto per poco più di un chilometro, ci ritroviamo al punto di partenza.