psicogeografie Piccolo elogio della lentezza. E se proprio avete fretta, «sbrigatevi lentamente»

Rallentare, in viaggio e nella vita facilita l'esperienza fondamentale del meravigliarsi e, dato che la ricerca della meraviglia è uno degli obiettivi con cui Roberta progetta i sui cammini, le ho chiesto che legame trovi fra lentezza e meraviglia. Mi ha risposto che « la meraviglia si nutre di lentezza e la lentezza si alimenta con la meraviglia. Viviamo in un mondo che spesso celebra la velocità e la produttività. Scegliere la lentezza è un atto di resistenza che crea una pausa fertile per la meraviglia, rompendo la monotonia e risvegliando il senso di stupore, soprattutto per le piccole cose o per i dettagli. Quando rallentiamo, diamo alla mente il tempo di vagare, di oziare anche, di esplorare e trovare connessioni inaspettate. La meraviglia si nutre di questa capacità di vedere il mondo con occhi nuovi».