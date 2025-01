Dove portare i bambini sulla neve vicino a Bergamo

La premessa è che non scio, se non un pochino di fondo, quindi non sono un’esperta di piste da sci. Ma anche chi non è appassionato di sport invernali può avere voglia di vedere la neve, soprattutto se i suoi figli glielo chiedono con insistenza e se in città non cade più. Ecco, quindi, un compendio delle principali mete (sciistiche e no) dove andare sulla neve con i bambini nei dintorni di Bergamo, o almeno non troppo lontano.