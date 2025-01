Brivio, il paese che si specchia nell’Adda

Per ripararmi un po’ dal freddo torno in paese costeggiando il fiume, fino al castello, al cui interno è stato ricavato un bar, oltre che diverse abitazioni private. Mentre sorseggio un caffè bollente tra gli antichi muri in pietra, scopro che il castello è stato riutilizzato più volte con diverse funzioni. Inizialmente nato come chiesa paleocristiana, divenne castello e poi venne rimbalzato da una proprietà all’altra, fin quando il Comune di Brivio non comunicò l’intenzione di demolirlo. Nel 1845 però entrò in gioco Giuseppe Cantù, fratello nientemeno che del già citato Cesare, che era un imprenditore nel campo della seta e acquistò l’edificio per adibirlo a filanda, scegliendo la strada del riadattamento degli spazi invece che della demolizione. Nel 1877 la filanda venne acquistata dalla ditta francese Gibert, che la tenne in funzione fino al 1927. Per rendere la manifattura più efficiente e allestire un dormitorio per le operaie, vennero eseguiti lavori di ampliamento e vennero alzate le torri, con interventi che cambiarono l’aspetto del castello e lo caratterizzano ancora oggi.