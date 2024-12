Al di là del fiume: pomeriggi d’inverno a Trezzo sull’Adda

Per via della sua felice posizione sulle sponde del fiume, Trezzo a partire dal Seicento divenne un luogo piuttosto gettonato per le ville di delizia, dove i nobili si ritiravano in villeggiatura per fuggire dalla calura estiva. Villa Visconti Crivelli era proprio una di queste dimore. Dopo diversi passaggi di proprietà vi si stabilì Vitaliano Crivelli, patriota risorgimentale e appassionato d’arte, che dal 1860 iniziò a collezionare le opere che ora sono esposte nelle tre sale della Quadreria. Il museo è visitabile il sabato pomeriggio oppure con visite guidate private prenotabili attraverso la Pro Loco, e a volte vengono anche organizzate mostre temporanee molto interessanti.